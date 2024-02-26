О чем сериал "Чеболь против детектива"?

Наш ответ:

Дорама "Чеболь против детектива" является ремейком российского сериала "Мажор" и отличным примером того, как можно адаптировать чужой сюжет, придавая ему национальный колорит и создавая совершенно новый сериал.



Ису — избалованный сын высокопоставленного чиновника, который привык бездельничать и проводить время в клубах. Но после скандального инцидента, заставившего его попасть за решетку, ему приходится работать на полицейском участке, где он теперь борется с преступностью.



Ли Канхён, расследуя дело Ису, обнаруживает, что его соперник является опасным преступником, ускользнувшим от полиции на протяжении нескольких месяцев. И скандал, связанный с ложными обвинениями против сына местного мэра, оказался по ее вине. Почти уволенная, Канхён получает предложение от старшего брата Ису о выгодном соглашении: Ису станет детективом под ее началом, а скандал они будут представлять как работу под прикрытием.



В отличие от российского сериала "Мажор", который склоняется к драме, "Чеболь против детектива" скорее комедийный проект. Хотя у них есть несколько общих черт: избалованный главный герой из богатой семьи, работающий на полицейском участке и раскрывающий тайны из прошлого матери, а также любовная линия с коллегой-полицейским.