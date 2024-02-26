О чем сериал "Чеболь против детектива"?

Меню
Олег Скрынько 26 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Дорама "Чеболь против детектива" является ремейком российского сериала "Мажор" и отличным примером того, как можно адаптировать чужой сюжет, придавая ему национальный колорит и создавая совершенно новый сериал.

Ису — избалованный сын высокопоставленного чиновника, который привык бездельничать и проводить время в клубах. Но после скандального инцидента, заставившего его попасть за решетку, ему приходится работать на полицейском участке, где он теперь борется с преступностью.

Ли Канхён, расследуя дело Ису, обнаруживает, что его соперник является опасным преступником, ускользнувшим от полиции на протяжении нескольких месяцев. И скандал, связанный с ложными обвинениями против сына местного мэра, оказался по ее вине. Почти уволенная, Канхён получает предложение от старшего брата Ису о выгодном соглашении: Ису станет детективом под ее началом, а скандал они будут представлять как работу под прикрытием.

В отличие от российского сериала "Мажор", который склоняется к драме, "Чеболь против детектива" скорее комедийный проект. Хотя у них есть несколько общих черт: избалованный главный герой из богатой семьи, работающий на полицейском участке и раскрывающий тайны из прошлого матери, а также любовная линия с коллегой-полицейским.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Пак Чи-хён
Пак Чи-хён
Park Ji-hyeon

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чеболь против детектива
Чеболь против детектива драма, мелодрама, детектив
2024, Южная Корея
0.0
