«Натальная карта» — популярное шоу последних лет, которое полюбилось самой широкой аудитории.

Кто ведущие шоу «Натальная карта»

Ведущие развлекательного — Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлёв, которые с иронией и знанием дела читают звёздные карты гостей, смешивая астрологию с комедией. Именно их харизма и умение шутить на серьёзные темы и завоевали зрительскую любовь.

О чем шоу:

Российское шоу «Натальная карта» — это уникальный гибрид астрологии и развлекательного стендапа. Его главная «фишка» — с юмором и иронией разбирать натальные карты (то есть индивидуальный гороскоп, построенный на момент рождения) знаменитых гостей: актёров, музыкантов, блогеров.



Ведущие, профессиональная астролог Олеся Иванченко и актёр Дмитрий Журавлёв, создают лёгкую и динамичную атмосферу. Они не просто сухо трактуют планеты и аспекты, а вытаскивают из карты смешные, неожиданные и порой «неудобные» истории о характере, отношениях и судьбе героя. Зрители видят, как астрология превращается в увлекательный детектив: по положению светил ведущие «вычисляют» скрытые таланты гостя, причины его поступков или забавные жизненные коллизии.



Проект стал популярен именно благодаря этому балансу: с одной стороны, здесь есть уважение к астрологии как к системе, а с другой — нет занудства и мистического пафоса. Это скорее весёлый и умный разговор о психологии и жизненных сценариях, приправленный шутками и обаянием ведущих дуэта.