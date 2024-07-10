Кто убийца в сериале "Высшая мера"?

Наш ответ:

24 июня 2024 года на канале НТВ стартовал исторический детектив «Высшая мера». Сюжет рассказывает о следователе Егоре Таболине, который расследует серию жестоких убийств в Санкт-Петербурге. Подозреваемым оказывается уголовник по прозвищу Перст, но его застрелили при задержании, что сбивает следствие с толку.



Таболин и его начальник разрабатывают план: следователя госпитализируют в психиатрическую клинику, чтобы выманить преступника. Кульминация наступает, когда выясняется, что убийца — главврач Михаил Нагорных, который на самом деле является Иваном Бурдасовым. Он убивал всех, кто мог разоблачить его, пряча шило в рукоятке трости. Несмотря на некоторые вопросы к сценарию, зрители тепло приняли сериал, а концовка многих по-настоящему удивила.