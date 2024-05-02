Кто это такой Билли Кид?

Наш ответ:

Каждый, кто хоть чуть-чуть интересовался историей Дикого Запада, слышал о Уильяме Генри Маккарти, известном как Билли Кид. Этот знаменитый преступник совершил 8 убийств, принял участие в одном из самых жестоких междоусобных конфликтов той эпохи и погиб в возрасте 21 года.



Его захватывающая жизненная история продолжает волновать воображение уже более ста лет. О нем писали такие известные литераторы, как Стивен Кинг и Хорхе Луис Борхес, его образ воплощен в десятках фильмов, видеоигр и даже в специальном хэллоуинском эпизоде "Симпсонов".



В 2022 году на основе биографии Билли Кида был снят популярный телесериал, транслировавшийся на MGM+. Роль легендарного ковбоя в шоу исполнил Том Блайт, получив массу хвалебных отзывов в прессе.