Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто это такой Билли Кид?

Кто это такой Билли Кид?

Олег Скрынько 2 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Каждый, кто хоть чуть-чуть интересовался историей Дикого Запада, слышал о Уильяме Генри Маккарти, известном как Билли Кид. Этот знаменитый преступник совершил 8 убийств, принял участие в одном из самых жестоких междоусобных конфликтов той эпохи и погиб в возрасте 21 года.

Его захватывающая жизненная история продолжает волновать воображение уже более ста лет. О нем писали такие известные литераторы, как Стивен Кинг и Хорхе Луис Борхес, его образ воплощен в десятках фильмов, видеоигр и даже в специальном хэллоуинском эпизоде "Симпсонов".

В 2022 году на основе биографии Билли Кида был снят популярный телесериал, транслировавшийся на MGM+. Роль легендарного ковбоя в шоу исполнил Том Блайт, получив массу хвалебных отзывов в прессе.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Том Блит
Том Блит
Tom Blyth

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Билли Кид
Билли Кид приключения, вестерн
2022, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше