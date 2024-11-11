Меню
Когда выйдет 4 сезон сериала "Триггер"?

Олег Скрынько 11 ноября 2024 Дата обновления: 12 февраля 2025
Наш ответ:

"Триггер" продолжает оставаться одним из самых популярных отечественных сериалов нашего времени. Недавно завершился показ третьего сезона сериала и уже 19 сентября 2024 года сериал был официально продлён на четвёртый сезон. Продолжение выйдет на экраны не раньше второй половины 2025 года. Точная дата премьеры новых серий пока не анонсирована.

В центре психологической драмы — история московского психолога Артёма Стрелецкого, который предпочитает «шоковую» терапию. Его методы — провокации, заставляющие клиентов разбираться с проблемами за считанные сеансы. Всё идёт гладко, пока один из пациентов не совершает самоубийство. Артёма обвиняют и отправляют в тюрьму. После условно-досрочного освобождения он возвращается к практике и начинает своё собственное расследование того дела, из-за которого оказался за решёткой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Триггер
Триггер драма, триллер, детектив
2020, Россия
8.0
