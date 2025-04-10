Когда выйдет 2 сезон сериала «Слабый герой»?

Меню
Олег Скрынько 10 апреля 2025 Дата обновления: 10 апреля 2025
Наш ответ:

«Слабый герой» — южнокорейский драматический сериал. Первый сезон стартовал в октябре 2022 года. Что до второго сезона, то он начнет выходить 25 апреля 2025 года. Продолжение, как и первый сезон, будет состоять из восьми серий.

По сюжету юный Ён Щи-ын переходит в новую школу, где сразу же погружается в атмосферу опасности и жестокости. В учреждении процветает травля, поскольку сильные унижают слабых. При этом попытки поведать о происходящем взрослым мгновенно пресекаются. Субтильный Ён Щи-ын попадает в категорию слабаков, а местные хулиганы берутся его унижать. Однако у главного героя есть способность, незаметная на первый взгляд. Будучи очень проницательным и умным, он определяет уязвимые точки противников и борется с ними с помощью интеллекта.

