Когда второй сезон сериала «Этерна»?

Когда второй сезон сериала «Этерна»?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Этерна» — российский фэнтезийный сериал в духе «Игры престолов», стартовавший в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2025 году. Первый сезон включает шесть эпизодов. Шоу представляет собой экранизацию книжного цикла Веры Камши «Отблески Этерны». Создатели изначально запланировали три сезона, так что работа над вторым уже идет. Несмотря на это, дата премьеры новых шести серий пока не анонсирована. Ожидается, что премьера второго сезона «Этерны» состоится не раньше середины 2026 года. Релиз третьего, таким образом, стоит ждать в 2027 году. Впрочем, не исключено, что съемки второго и третьего сезона пройдут одновременно, что ускорит релиз заключительных серий.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Этерна
Этерна фэнтези, приключения
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
