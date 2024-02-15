Когда продолжение сериала "Гримм"?

Меню
Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Поклонники сериала с нетерпением ждали выхода первой серии седьмого сезона "Гримм". Сюжетная линия этого увлекательного сериала удерживала зрителей в напряжении начиная с самого начала. Однако телекомпания NBC, еще после завершения последнего 6 сезона, объявила о намерении закрыть сериал.
В течение шести сезонов главный герой сериала, Гримм, сражался с мистическими существами и защищал человечество. Детектив Ник Бёркхардт, работающий в полицейском участке городка Портленда, был вынужден ежедневно расследовать загадочные преступления. В процессе изучения истории своей семьи, он обнаружил, что является Гриммом и его целью стало истребление монстров, обитающих в нашем мире.
Поддерживаемый друзьями, Ник всегда оставался победителем. В последнем сезоне ему удалось предотвратить захват городка могущественной группировкой Черный Коготь, чьей целью было порабощение человечества. Завершение сезона было захватывающим - Ник вступил в решающую битву за существование человечества с Разрушителем, могущественным монстром, ставшим воплощением дьявола. Ник смог одолеть злодея благодаря совету Монро и осколку жезла.
NBC окончательно приняла решение закрыть проект, разочаровав всех фанатов. Было объявлено о выходе спин-оффа, где главным персонажем станет девушка, связанная с миром Гримма. Сохранится атмосфера идеи сериала, при этом ожидается, что главной героиней станет девушка по имени Беда. О выходе спин-оффа пока информации нет.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гримм
Гримм драма, криминал, мистика
2011, США
8.0
