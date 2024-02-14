Когда продолжение сериала "Атака титанов"?

Наш ответ:

В данный момент планов на выпуск пятого сезона аниме "Атака Титанов" нет. Четвертый сезон был запланированным последним для сериала.

Аниме основано на манге Хадзимэ Исаямы, которая выходила с 2009 по 2021 год и завершилась после 139 глав в 34 томах.

Первый сезон аниме вышел в 2013 году, второй - в 2017, третий был разделен на две части и вышел в 2018 и 2019 годах. Финальный четвертый сезон начался в декабре 2020 года с 16 эпизодов первой части и 12 эпизодов второй. Третья часть четвертого сезона была также разделена на две части: первая вышла в марте 2023 года, а вторая в ноябре 2023 года.