Когда 2 сезон сериала «Телохранители»?

«Телохранители» — российский комедийный сериал. Первый сезон, включающий 16 эпизодов, вышел в 2023 году. В настоящее время к выходу готовится второй сезон. Его премьера состоится на телеканале ТНТ 24 февраля 2025 года. Также сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. Новый сезон будет состоять из 15 серий.



В центре сюжета — три боксера из Челябенска, которые собираются на Чемпионат мира, но прежде хотят заработать, приняв участие в Московском турнире по боям без правил. Когда об этом становится известно тренеру, тот лишает их места в сборной. После этого главные герои в ресторане вступают в конфликт с охраной влиятельного столичного адвоката. Парням грозит тюрьма, но адвокат предлагает им вместо этого стать его телохранителями.