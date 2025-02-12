Меню
Когда 2 сезон сериала «Телохранители»?

12 февраля 2025
Наш ответ:

«Телохранители» — российский комедийный сериал. Первый сезон, включающий 16 эпизодов, вышел в 2023 году. В настоящее время к выходу готовится второй сезон. Его премьера состоится на телеканале ТНТ 24 февраля 2025 года. Также сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. Новый сезон будет состоять из 15 серий.

В центре сюжета — три боксера из Челябенска, которые собираются на Чемпионат мира, но прежде хотят заработать, приняв участие в Московском турнире по боям без правил. Когда об этом становится известно тренеру, тот лишает их места в сборной. После этого главные герои в ресторане вступают в конфликт с охраной влиятельного столичного адвоката. Парням грозит тюрьма, но адвокат предлагает им вместо этого стать его телохранителями.

Телохранители
Телохранители комедия, криминал
2023, Россия
8.0
