Где снимался сериал «Синий камень»?

«Синий камень» — российский криминально-мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия» в 2025 году.
Сериал снимался летом 2025 года в городе Вышний Волочёк (Тверская область). Режиссер Андрей Селиванов также проводил встречи с местными жителями, что подтверждают сообщения в соцсетях.
По сюжету главная героиня Анна, потеряв ребенка и пережив измену мужа, перебирается из города в родную деревню, где по-прежнему проживает ее отец Иван Сергеевич, начальник рыбоохраны и бывший следователь. Анна пребывает в отчаянном состоянии. Она больше не сможет стать матерью, не верит больше в любовь и не доверяет мужчинам. Когда же Иван Сергеевич погибает при странных обстоятельствах, Анна инициирует собственное расследование. Помогают ей Игорь Кравцов и Дмитрий Шилов.
