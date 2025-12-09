Оповещения от Киноафиши
Где снимался сериал «Синий камень»?

Где снимался сериал «Синий камень»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 9 декабря 2025

«Синий камень» — российский криминально-мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Россия» в 2025 году.

Где проходили съемки?

Сериал снимался летом 2025 года в городе Вышний Волочёк (Тверская область). Режиссер Андрей Селиванов также проводил встречи с местными жителями, что подтверждают сообщения в соцсетях.

О чем сериал

По сюжету главная героиня Анна, потеряв ребенка и пережив измену мужа, перебирается из города в родную деревню, где по-прежнему проживает ее отец Иван Сергеевич, начальник рыбоохраны и бывший следователь. Анна пребывает в отчаянном состоянии. Она больше не сможет стать матерью, не верит больше в любовь и не доверяет мужчинам. Когда же Иван Сергеевич погибает при странных обстоятельствах, Анна инициирует собственное расследование. Помогают ей Игорь Кравцов и Дмитрий Шилов.

