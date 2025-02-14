Где снимали сериал «Улыбка пересмешника»?

«Улыбка пересмешника» — российский сериал в жанре детективной мелодрамы. Премьера состоялась в 2014 году. В настоящее время шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER и на сайте телеканала «Домашний». Съемки проходили в Крыму. Главными локациями стали Севастополь, Балаклава и заповедник «Затерянный мир».
По сюжету действие разворачивается в южном городке. Там живет Вика, которая, как и многие девушки, мечтала встретить любовь всей своей жизни и стать этому мужчине женой. В итоге судьба свела Вику с бизнесменом из Москвы по имени Кирилл. Влюбленные сыграли свадьбу, поселились в большом доме в Москве и завели двоих детей. Однако этой сказке однажды пришел конец.
