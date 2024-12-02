Где снимали сериал "Скорая помощь"?

«Скорая помощь» - популярная медицинская драма, выходящая в эфир канала НТВ. На данный момент на ТВ транслируется седьмой сезон сериала. Съемки сериала проходят в Москве.
Шестой сезон завершился драмой: спасая коллегу Яну, Константин Кулыгин получает тяжелую травму головы и теряет память. Теперь он не узнает окружающих и боится вредить людям, поэтому отказывается от врачебной практики. Однако за руль «Скорой помощи» садится охотно, продолжая работать бок о бок с верными друзьями. Героев ждут непростые вызовы: пациентка, обжегшая ноги на углях, женщина, использовавшая экзотический яд ради любви, и мужчина с редкой травмой от бараньего рога. Несмотря на личные трудности, врачи каждый раз отдаются работе, спасая жизни.
Авторизация по e-mail