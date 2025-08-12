Где снимали сериал «Родители родителей»?

В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO

Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии

Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)

Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»

У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему

Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей

Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы