Где снимали сериал «Родители родителей»?

«Родители родителей» — российский комедийный сериал, выходящий в онлайн-кинотеатре Okko. Шоу является частью франшизы «Родители».
Съемочная команда работала в Москве и Подмосковье. Главными локациями стали Красногорск и деревня Захарово. Эти края привлекли создателей сериала красивыми сельскими пейзажами и уютными домиками.
Сериал повествует о многочисленном семействе Соколовых, которые переехал в новый дом. У каждого из взрослых детей уже есть собственная семья, кроме Макса, который сосредоточен на своей пекарне. Но однажды Макс приводит домой Леру и ее десятилетнего сына.
