Где снимали сериал «Родители родителей»?

Олег Скрынько 12 августа 2025 Дата обновления: 12 августа 2025
Наш ответ:

«Родители родителей» — российский комедийный сериал, выходящий в онлайн-кинотеатре Okko. Шоу является частью франшизы «Родители».

Где проходили съемки

Съемочная команда работала в Москве и Подмосковье. Главными локациями стали Красногорск и деревня Захарово. Эти края привлекли создателей сериала красивыми сельскими пейзажами и уютными домиками.

Сериал повествует о многочисленном семействе Соколовых, которые переехал в новый дом. У каждого из взрослых детей уже есть собственная семья, кроме Макса, который сосредоточен на своей пекарне. Но однажды Макс приводит домой Леру и ее десятилетнего сына.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Родители родителей
комедия
2024, Россия
0.0
