Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Нюхач»?

Где снимали сериал «Нюхач»?

Олег Скрынько 22 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Нюхач» — украинский детективный сериал, выходивший с 2013 по 2019 год. Проект состоит из четырех сезонов. Действие разворачивается в неназванном большом городе. Возможно, по сюжету это Москва, но по визуальному ряду очевидно, что это Киев. Например, на экране фигурирует река Днепр. Основная часть съемок проходила именно в столице Украины, в том числе в студийных павильонах кинокомпании FILM.UA Studio. Также творческая команда работала в Таллине, который является родным городом главной звезды сериала Кирилла Кяро. Любопытно, что для того, чтобы снят вид города из квартиры Нюхача, был использован большой экран (19×9 м), на котором посредством шести проекторов показывались утренний, дневной и ночной варианты городского пейзажа. Эти виды были созданы искусственно усилиями художников проекта.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нюхач
Нюхач драма, боевик, криминал
2013, Украина
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше