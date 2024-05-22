Где снимали сериал «Нюхач»?

Наш ответ:

«Нюхач» — украинский детективный сериал, выходивший с 2013 по 2019 год. Проект состоит из четырех сезонов. Действие разворачивается в неназванном большом городе. Возможно, по сюжету это Москва, но по визуальному ряду очевидно, что это Киев. Например, на экране фигурирует река Днепр. Основная часть съемок проходила именно в столице Украины, в том числе в студийных павильонах кинокомпании FILM.UA Studio. Также творческая команда работала в Таллине, который является родным городом главной звезды сериала Кирилла Кяро. Любопытно, что для того, чтобы снят вид города из квартиры Нюхача, был использован большой экран (19×9 м), на котором посредством шести проекторов показывались утренний, дневной и ночной варианты городского пейзажа. Эти виды были созданы искусственно усилиями художников проекта.