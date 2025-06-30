Где снимали сериал "Крестецкая вышивка"?

Сериал "Крестецкая вышивка" снимали в живописных местах Новгородской области. Основные съемочные площадки располагались в историческом Великом Новгороде, старинной Старой Руссе и поселке Крестцы, который дал название сериалу. Особое значение имели съемки на действующей фабрике "Крестецкая строчка", где сохранились традиции уникальной русской вышивки. Именно здесь создавали те самые кружева, которые стали важной частью сюжета.
Молодая предпринимательница Ольга покупает фабрику «Крестецкая строчка», чтобы возродить старинный промысел и создать на его основе модную одежду. Однако дела идут нелегко. Её бывшая подруга Людмила, мечтающая переоборудовать фабрику под пивоварню, находит поддержку у мэра. После смерти матери Ольга готова продать фабрику и уехать, но неожиданный крупный заказ меняет её планы. Она осознаёт, что предприятие может не только стать прибыльным, но и прославить город, сохранив традиционное ремесло.
