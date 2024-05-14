Меню
Где снимали сериал «Два холма»?

Олег Скрынько 14 мая 2024
Наш ответ:

«Два холма» — российский комедийный антиутопический сериал, выходящий в онлайн-кинотеатре START. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2022 года, тогда как второй стартовал в августе 2023 года.

Натурные съемки «Двух холмов» прошли в Краснодаре в парке «Краснодар». По словам креативного продюсера проекта Дмитрия Крепчука, это место является «раем перфекциониста» и идеальным местом для изображения далекого будущего.

Действие «Двух холмов» разворачивается в 2140 году. Пережив массу катаклизмов, мир кардинально изменился. Вследствие смертоносного вируса мужское население почти вымерло, что привело к краху патриархальных устоев и установлению власти женщин. Выжившие мужчины превратились в изгоев, тогда как женское население благоустраивает сеть экогородов. Отправной точкой сюжета становится встреча учительницы Рады с мужчиной по имени Гера.

 

