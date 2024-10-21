Где снимали сериал "Амура"?

Наш ответ:

«Амура» - новый отечественный сериал, который преподносится зрителям как крупный международный проект. Снимали его при поддержке таиландских инвесторов в Таиланде – именно там воссоздавалась Япония. Между тем владивостокские сцены снимались в Москве.



Сюжет сосредоточен на близняшках Ане и Наде, которые с детства всегда защищали друг друга от любых угроз. Но их пути разошлись: Анна выбрала карьеру бойца ММА, а Надя отправилась в Японию в поисках свободы и своего предназначения. Вскоре Анна получает тревожное сообщение от сестры с просьбой о помощи. Все попытки узнать подробности оказываются бесполезными, и Анна принимает решение отправиться в Японию. Там, объединив усилия с бывшим парнем Никитой, который когда-то сбежал из Владивостока, ей предстоит столкнуться с якудза, чтобы найти и спасти Надю.