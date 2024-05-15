Где снимали "Купидоны"?

Наш ответ:

Комедия была снята в Минксе в 2023 году под руководством режиссёра Анатолия Артамонова и уже завоевала внимание зрителей. Артамонов, известный своими работами на телевидении, такими как «Дело судьи Карелиной» и «Земский доктор. Восемь лет спустя», вновь радует нас своим талантом.



Сюжет сериала рассказывает о дружной семье Давыдовых, в которой три поколения живут вместе в уютной старой квартире. Молодая девушка Саша тайно влюблена в Гошу, звезду местной баскетбольной команды, но её застенчивость мешает им познакомиться. Тогда бабушка Анна Константиновна и мама Мария решают взять инициативу в свои руки. Они устраивают встречу молодых людей, организовав их застревание в лифте. Их план срабатывает, и вдохновлённые успехом, женщины создают фирму по организации романтических знакомств под названием «Купидоны».