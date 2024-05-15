Меню
Где снимали "Купидоны"?

Олег Скрынько 15 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Комедия была снята в Минксе в 2023 году под руководством режиссёра Анатолия Артамонова и уже завоевала внимание зрителей. Артамонов, известный своими работами на телевидении, такими как «Дело судьи Карелиной» и «Земский доктор. Восемь лет спустя», вновь радует нас своим талантом.

Сюжет сериала рассказывает о дружной семье Давыдовых, в которой три поколения живут вместе в уютной старой квартире. Молодая девушка Саша тайно влюблена в Гошу, звезду местной баскетбольной команды, но её застенчивость мешает им познакомиться. Тогда бабушка Анна Константиновна и мама Мария решают взять инициативу в свои руки. Они устраивают встречу молодых людей, организовав их застревание в лифте. Их план срабатывает, и вдохновлённые успехом, женщины создают фирму по организации романтических знакомств под названием «Купидоны».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Земский доктор. Восемь лет спустя
Земский доктор. Восемь лет спустя мелодрама
2023, Россия
0.0
Дело судьи Карелиной
Дело судьи Карелиной мелодрама, детектив
2017, Россия
0.0
