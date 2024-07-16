Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончится сериал «Люблю отца и сына»?

Олег Скрынько 16 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
«Люблю отца и сына» — российский мелодраматический сериал 2020 года, состоящий из четырех эпизодов. Главной героиней выступает симпатичная и компанейская студентка Ирина, привлекающая внимание многих парней. Ира не отвечает на ухаживания и остается одна до тех пор, пока не знакомится с обаятельным тренером по самообороне Алексеем. Она влюбляется в него, невзирая на то, что он старше на полтора десятка лет. Алексей же не рассчитывает на долгосрочные отношения с Ирой. На этом фоне уязвленная девушка начинается общаться с Максимом, сыном Алексея. Максим тоже начинает нравиться Ире, так что она перестает понимать, с кем из двух мужчин хочет быть.

В итоге Ира остается с Максимом. Алексей понял, что Ира любит Максима, поэтому пытался убедить того не переезжать в США. Ира устремляется в аэропорт, чтобы отговорить Максима от отъезда, но опаздывает. Однако, вернувшись домой, обнаруживает там Максима. Оба понимают, что хотят быть парой. Криминальная сюжетная линия тоже заканчивается благополучно. Злодеем оказывается Николай, его арестовывают. Алексей приглашает девушку-следователя на свидание.

Люблю отца и сына
Люблю отца и сына драма, мелодрама
2020, Россия
