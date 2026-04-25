Чем закончится сериал «День Шакала»?

Первый сезон «Дня Шакала» заканчивается неожиданно — и совсем не так, как в оригинальном романе Фредерика Форсайта. В книге Шакала ловят и убивают, а здесь он выживает и уходит от преследования.

В финале агент МИ-6 Бьянка вместе с напарником Винсом выходят на дом Шакала в Испании. Они задерживают его шурина Альваро и проникают внутрь. Но Шакал возвращается раньше, чем ожидалось, и прячется в тайнике за стеной. Он устраивает засаду и убивает обоих агентов — смерть Бьянки становится настоящим шоком, ведь она была одним из центральных персонажей на протяжении всего сезона.

Параллельно жена Шакала Нурия, осознав, кто её муж на самом деле, забирает ребёнка и деньги и сбегает. Шакал попадает в автомобильную аварию во время преследования, но в финальной сцене появляется в Лондоне — живой и готовый к дальнейшим действиям. Там он встречается с Зиной Янсон, которая обеспечивала ему прикрытие.

Финал оставляет множество открытых вопросов: встретятся ли Шакал и Нурия снова? Кто стоит за всеми нитями заговора? Почему МИ-6 подставила Бьянку? Ответы, вероятно, будут во втором сезоне — сериал уже продлён.