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Чем закончится сериал «День Шакала»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Первый сезон «Дня Шакала» заканчивается неожиданно — и совсем не так, как в оригинальном романе Фредерика Форсайта. В книге Шакала ловят и убивают, а здесь он выживает и уходит от преследования.

В финале агент МИ-6 Бьянка вместе с напарником Винсом выходят на дом Шакала в Испании. Они задерживают его шурина Альваро и проникают внутрь. Но Шакал возвращается раньше, чем ожидалось, и прячется в тайнике за стеной. Он устраивает засаду и убивает обоих агентов — смерть Бьянки становится настоящим шоком, ведь она была одним из центральных персонажей на протяжении всего сезона.

Параллельно жена Шакала Нурия, осознав, кто её муж на самом деле, забирает ребёнка и деньги и сбегает. Шакал попадает в автомобильную аварию во время преследования, но в финальной сцене появляется в Лондоне — живой и готовый к дальнейшим действиям. Там он встречается с Зиной Янсон, которая обеспечивала ему прикрытие.

Финал оставляет множество открытых вопросов: встретятся ли Шакал и Нурия снова? Кто стоит за всеми нитями заговора? Почему МИ-6 подставила Бьянку? Ответы, вероятно, будут во втором сезоне — сериал уже продлён.

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День Шакала
День Шакала триллер
2024, США
8.0
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