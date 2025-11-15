Оповещения от Киноафиши
«Похищенная» — российский сериал, который зрители увидели в 2025 году.

Чем закончится «Похищенная»



Расследование Кристины, начавшееся с шокирующего открытия о её усыновлении, достигает смертельно опасного пика. Её похищают, и лишь благодаря вмешательству следователя Хомякова и её биологической матери Светланы её спасают из заминированной машины в лесу. Это переживание сближает Кристину со Светланой, которую она наконец называет мамой.

Параллельно выясняется, что её муж Яков не изменял ей — сообщение от журналистки Елены было подставным. Настоящий враг оказался ближе, чем можно было представить: оператор Елены, Родион, оказался сообщником главного преступника. С помощью Якова, который смоделировал внешность злодея, герои выходят на организатора преступной схемы по торговле младенцами — ректора юридической академии Линева (бывшего Карпова).

Фильм завершается напряженной финальной схваткой. Линев, понимая, что сеть раскрыта, пытается скрыться и врывается в номер к Кристине, беря её в заложники. Однако Яков и полиция успевают вмешаться, и преступника обезвреживают. Он признаётся в создании преступной сети, но сваливает все убийства на своего подручного Родиона, действовавшего по собственной инициативе.

Дело о похищении Кристины тридцатилетней давности закрыто. Пройдя через предательство, смертельную опасность и обретение новой семьи, Кристина и Яков понимают, что их чувства сильнее всех размолвок. Они мирятся и прекращают бракоразводный процесс, давая своему брату второй шанс.
 

