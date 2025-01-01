Меню
Ли Ми-сук
Киноафиша Персоны Ли Ми-сук

Ли Ми-сук

Дата рождения
2 апреля 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Чхунчхон-Пукто, Южная Корея

Популярные фильмы

Воплощение ревности 8.0
Воплощение ревности (2016)
Иллюзия контроля 5.1
Иллюзия контроля (2024)
Дождь любви 0.0
Дождь любви (2012)

Фильмография Ли Ми-сук

Полярная звезда
Полярная звезда
драма, триллер 2025, Южная Корея/США
Королева слез
Королева слез
драма, комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
Иллюзия контроля 5.1
Иллюзия контроля Seolgyeja
боевик, криминал, триллер 2024, Южная Корея
Вок любви
Вок любви
драма, комедия, мелодрама 2018, Южная Корея
Запах денег
Запах денег
драма, мелодрама 2017, Южная Корея
Температура любви
Температура любви
комедия, мелодрама 2017, Южная Корея
Воплощение ревности 8
Воплощение ревности
драма, комедия, мелодрама 2016, Южная Корея
Дождь любви
Дождь любви
драма, мелодрама 2012, Южная Корея
Принцесса Чамен
Принцесса Чамен
драма, мелодрама, исторический 2009, Южная Корея
