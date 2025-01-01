Меню
О персоне
Фильмография
Ли Ми-сук
Mi-sook Lee
Ли Ми-сук
Ли Ми-сук
Mi-sook Lee
Дата рождения
2 апреля 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Чхунчхон-Пукто, Южная Корея
Популярные фильмы
8.0
Воплощение ревности
(2016)
5.1
Иллюзия контроля
(2024)
0.0
Дождь любви
(2012)
Фильмография Ли Ми-сук
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2025
2024
2018
2017
2016
2012
2009
Все
9
Фильмы
1
Сериалы
8
Актриса
9
Полярная звезда
драма, триллер
2025, Южная Корея/США
Королева слез
драма, комедия, мелодрама
2024, Южная Корея
5.1
Иллюзия контроля
Seolgyeja
боевик, криминал, триллер
2024, Южная Корея
Вок любви
драма, комедия, мелодрама
2018, Южная Корея
Запах денег
драма, мелодрама
2017, Южная Корея
Температура любви
комедия, мелодрама
2017, Южная Корея
8
Воплощение ревности
драма, комедия, мелодрама
2016, Южная Корея
Дождь любви
драма, мелодрама
2012, Южная Корея
Принцесса Чамен
драма, мелодрама, исторический
2009, Южная Корея
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
