Айзек Кроули

У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка

С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»

Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым

Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке

Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)

Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)

Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог

На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе

«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно

«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры