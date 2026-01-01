Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айзек Кроули
Isaac Crawley
Киноафиша
Персоны
Айзек Кроули
Айзек Кроули
Isaac Crawley
Актерское амплуа
Герой боевиков, Актёр ужасов
Популярные фильмы
4.0
Кит-убийца
(2026)
Билеты
Фильмография Айзек Кроули
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Ужасы
Год
Все
2026
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
4
Кит-убийца
Killer Whale
боевик, ужасы, детектив
2026, Австралия / США
Смотреть трейлер
Билеты
У «Первого отдела» появился серьёзный конкурент: 1 марта выходит 2 сезон «Черного солнца» — вот там будет настоящая жаришка
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667