О персоне
Фильмография
Мауро Аверсано
Mauro Aversano
Киноафиша
Персоны
Мауро Аверсано
Мауро Аверсано
Mauro Aversano
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.9
Грандиозная подделка
(2026)
4.9
Боевой мститель
(2024)
0.0
Портобелло
(2026)
Фильмография Мауро Аверсано
Жанр
Все
Боевик
Драма
Исторический
Криминал
Год
Все
2026
2024
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
Портобелло
драма, криминал
2026, Италия
6.9
Грандиозная подделка
Il falsario
драма, исторический
2026, Италия
Смотреть трейлер
4.9
Боевой мститель
The Martial Avenger
боевик
2024, Италия
