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Постер сериала Ванина Гуарраси
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Киноафиша Сериалы Ванина Гуарраси

Ванина Гуарраси (2024 - 2024)

Vanina - Un vicequestore a Catania 18+
Год выпуска 2024
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Катания — солнечный город на Сицилии, место молодежных тусовок и пляжных развлечений. Но убийства здесь тоже случаются. Во главе следственного отдела полиции стоит вице-квестор Джованна Гуарраси, для друзей — просто Ванина. Ее высоко ценят на службе, коллеги поддерживают девушку и уважают ее авторитет. Но всё равно она здесь гостья: когда-то давно ей пришлось сбежать из родного Палермо. Когда Ванине было 14 лет, ее отца жестоко убили мафиози, долгие годы орудующие на Сицилии. Тогда девушка решила отомстить и начать бороться с организованной преступностью. Однако в ходе расследований эта борьба может зайти в опаснейшие тупики.

В ролях
В ролях
Коррадо Фортуна
Клаудио Кастроджиованни
Клаудио Кастроджиованни
Джуси Бушеми
Даяна Рончионе
Орландо Синк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Ванина Гуарраси - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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