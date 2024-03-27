Катания — солнечный город на Сицилии, место молодежных тусовок и пляжных развлечений. Но убийства здесь тоже случаются. Во главе следственного отдела полиции стоит вице-квестор Джованна Гуарраси, для друзей — просто Ванина. Ее высоко ценят на службе, коллеги поддерживают девушку и уважают ее авторитет. Но всё равно она здесь гостья: когда-то давно ей пришлось сбежать из родного Палермо. Когда Ванине было 14 лет, ее отца жестоко убили мафиози, долгие годы орудующие на Сицилии. Тогда девушка решила отомстить и начать бороться с организованной преступностью. Однако в ходе расследований эта борьба может зайти в опаснейшие тупики.