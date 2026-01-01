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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Чхве У-сон
Choi Woo-seong
Киноафиша
Персоны
Чхве У-сон
Чхве У-сон
Choi Woo-seong
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.4
Мой сосед – кумихо
(2021)
7.0
Полицейская академия
(2021)
0.0
Можно ли перевести любовь?
(2026)
Фильмография Чхве У-сон
Можно ли перевести любовь?
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама
2026, Южная Корея
7
Полицейская академия
драма, боевик, дорама
2021, Южная Корея
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7.4
Мой сосед – кумихо
фэнтези, мелодрама, дорама
2021, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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