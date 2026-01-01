Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Экавали Ханна
Ekavali Khanna
Киноафиша
Персоны
Экавали Ханна
Экавали Ханна
Ekavali Khanna
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Люби меня 2
(2025)
6.3
Виджай 69
(2024)
6.1
Двадцать один
(2026)
Фильмография Экавали Ханна
Таскари: Сеть контрабандистов
драма, криминал
2026, Индия
6.1
Двадцать один
Ikkis
боевик, биография, драма
2026, Индия
7.4
Люби меня 2
De De Pyaar De 2
комедия
2025, Индия
Смотреть трейлер
6.3
Виджай 69
Vijay 69
комедия, драма, спорт
2024, Индия
Смотреть трейлер
Во мгле
криминал, драма, триллер
2023, Индия
4.6
Линия родства
Line of Descent
криминал, драма
2019, США
5.1
Даас Дев
Daas Dev
драма, триллер
2018, Индия
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