Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Чха Джун-хо
Cha Joon-ho
Киноафиша
Персоны
Чха Джун-хо
Чха Джун-хо
Cha Joon-ho
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Поймать главного героя
(2025)
Фильмография Чха Джун-хо
Поймать главного героя
комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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