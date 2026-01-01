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Чха Джун-хо Cha Joon-ho
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Чха Джун-хо

Cha Joon-ho

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Поймать главного героя 0.0
Поймать главного героя (2025)

Фильмография Чха Джун-хо

Поймать главного героя
Поймать главного героя
комедия, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
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