Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Ли Джин-у
Lee Jin-woo
Киноафиша
Персоны
Ли Джин-у
Ли Джин-у
Lee Jin-woo
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.1
Намиб
(2024)
0.0
Зайка и ее мальчики
(2025)
0.0
Сельская жизнь в Ëннири
(2026)
Фильмография Ли Джин-у
Сельская жизнь в Ëннири
драма, комедия, семейный, дорама
2026, Южная Корея
Студент на последнем ряду
драма, триллер
2026, Южная Корея
Зайка и ее мальчики
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
Поймать главного героя
комедия, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Намиб
драма, комедия, мелодрама, дорама
2024, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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