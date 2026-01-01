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Ли Джин-у Lee Jin-woo
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Ли Джин-у

Lee Jin-woo

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Намиб 6.1
Намиб (2024)
Зайка и ее мальчики 0.0
Зайка и ее мальчики (2025)
Сельская жизнь в Ëннири 0.0
Сельская жизнь в Ëннири (2026)

Фильмография Ли Джин-у

Сельская жизнь в Ëннири
Сельская жизнь в Ëннири
драма, комедия, семейный, дорама 2026, Южная Корея
Студент на последнем ряду
Студент на последнем ряду
драма, триллер 2026, Южная Корея
Зайка и ее мальчики
Зайка и ее мальчики
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Поймать главного героя
Поймать главного героя
комедия, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Намиб 6.1
Намиб
драма, комедия, мелодрама, дорама 2024, Южная Корея
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