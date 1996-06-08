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Ли Джин-хёк Lee Jin-hyeok
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Ли Джин-хёк

Lee Jin-hyeok

Дата рождения
8 июня 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Seongbuk District, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Прикоснуться к душе 8.8
Прикоснуться к душе (2025)
Почему она? 7.5
Почему она? (2022)
Отыщи меня в своей памяти 7.2
Отыщи меня в своей памяти (2020)

Фильмография Ли Джин-хёк

Прикоснуться к душе 8.8
Прикоснуться к душе
драма, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Почему она? 7.5
Почему она?
драма, мелодрама, мистика, дорама 2022, Южная Корея
Дорогой М
Дорогой М
драма, мелодрама, дорама 2022, Южная Корея
Отыщи меня в своей памяти 7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама 2020, Южная Корея
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