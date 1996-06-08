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Фильмография
Ли Джин-хёк
Lee Jin-hyeok
Киноафиша
Персоны
Ли Джин-хёк
Ли Джин-хёк
Lee Jin-hyeok
Дата рождения
8 июня 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Seongbuk District, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.8
Прикоснуться к душе
(2025)
7.5
Почему она?
(2022)
7.2
Отыщи меня в своей памяти
(2020)
Фильмография Ли Джин-хёк
8.8
Прикоснуться к душе
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Почему она?
драма, мелодрама, мистика, дорама
2022, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Дорогой М
драма, мелодрама, дорама
2022, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Отыщи меня в своей памяти
драма, мелодрама, фэнтези, дорама
2020, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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