Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Сэ-он Lee Sae-on
Киноафиша Персоны Ли Сэ-он

Ли Сэ-он

Lee Sae-on

Дата рождения
27 ноября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Проект У 5.6
Проект У (2025)
Ресторан Хо 0.0
Ресторан Хо (2025)

Фильмография Ли Сэ-он

Ресторан Хо
Ресторан Хо
фэнтези, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Проект У 5.6
Проект У Peurojekteu Y
боевик, приключения, криминал 2025, Южная Корея
Смотреть трейлер
Показать еще
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято
Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих 
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше