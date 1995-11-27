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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ли Сэ-он
Lee Sae-on
Киноафиша
Персоны
Ли Сэ-он
Ли Сэ-он
Lee Sae-on
Дата рождения
27 ноября 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Сеул, Республика Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
5.6
Проект У
(2025)
0.0
Ресторан Хо
(2025)
Фильмография Ли Сэ-он
Ресторан Хо
фэнтези, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Проект У
Peurojekteu Y
боевик, приключения, криминал
2025, Южная Корея
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