Азиз Абилов

Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото)

Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры)

Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь

«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться

«Бригада» в эмиграции: наш отзыв на «Константинополь» с Устюговым - русский острый козырек тоскует в Турции

Книга антирекордов Гиннеса, ау! Новая драма со Суини – провал десятилетия, и 96% на RT фильм не спасли

Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»

От «Служебного романа» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, как много вы знаете о кинохитах СССР

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алисы в Стране чудес»