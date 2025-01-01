Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Айым Ерхайр
Киноафиша Персоны Айым Ерхайр

Айым Ерхайр

Популярные фильмы

Отец 0.0
Отец (2025)

Фильмография Айым Ерхайр

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Отец
Отец
драма 2025, Казахстан
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры)
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото)
«Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый
В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже
Даже на Западе смотрят взахлеб: 5 советских сериалов с рекордными оценками на IMDb — лидер почти догнал «Игру престолов»
«Бригада» в эмиграции: наш отзыв на «Константинополь» с Устюговым - русский острый козырек тоскует в Турции
Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте
Заработал миллиард, а сколько ушло на пуховик? На что потратили бюджет новой «Алисы в Стране чудес»
Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого
«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше