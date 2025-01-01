Адриен Руйяр

Начнете — и больше не сможете оторваться: 5 увлекательных детективных сериалов с бомбическим сюжетом

4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого

Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 )

Когда выйдет 2-ой сезон «Гачиакуты»: сперва нужно дождаться одной важной даты – она решит судьбу проекта

От «Челюстей» до «Сияния»: почти в каждом популярном хорроре есть кто-то, похожий на вас – узнайте, кто именно (и выберите фильм на вечер)

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

Дейнерис жертвует собой, а Арья убивает Серсею: фанаты нашли слитый сценарий «Игры престолов» — и он в 100 раз лучше, чем тот, что показали

«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое

«Машу и Медведя» знают многие: а вы взгляните на 5 фильмов СССР – вспомните их по кадрам с косолапыми героями? (тест)

Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм