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Постер фильма Воскресенье
7.7
Киноафиша Фильмы Воскресенье
7.7

Воскресенье

, 2025
Los domingos
Испания, Франция / драма / 18+
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Постер фильма Воскресенье
7.7
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Blanca Soroa
Ainara
Патриция Лопез
Maite
Мигель Гарсес
Iñaki
Хуан Минухин
Pablo
Мабель Ривера
María Dolores
Nagore Aranburu
Madre Priora
Irina Robledo Espinosa
Nerea
Nora Careaga Iglesias
Eider
Neizan Alonso Hernández
Eneko
Leire Zuazua
Estíbaliz
Режиссер Алауда Руис де Асуа
Сценарист Алауда Руис де Асуа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 27 февраля 2026
Премьера в мире 21 сентября 2025
Дата выхода
24 октября 2025 Андорра
17 октября 2025 Испания 12
2 апреля 2026 Италия
8 апреля 2026 Мексика B
14 мая 2026 Нидерланды AL
23 июля 2026 Панама
26 декабря 2025 Польша
25 сентября 2026 Румыния
30 апреля 2026 Словакия 12
11 февраля 2026 Франция
30 апреля 2026 Чехия
Сборы в мире $6 772 362
Производство Basque Audiovisual, Buena Pinta Media, Colosé Producciones
Другие названия
Los domingos, Sundays, Les Dimanches, Nedeľa, Neděle, Niedziele, Os Domingos

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 17 декабря 2025

Отзывы о фильме

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