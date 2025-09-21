В ролях
Nagore Aranburu
Madre Priora
Irina Robledo Espinosa
Nerea
Nora Careaga Iglesias
Eider
Neizan Alonso Hernández
Eneko
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Алауда Руис де Асуа
Сценарист
Алауда Руис де Асуа
Детали фильма
Страна
Испания / Франция
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
27 февраля 2026
Премьера в мире
21 сентября 2025
Дата выхода
|24 октября 2025
|Андорра
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|17 октября 2025
|Испания
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|12
|2 апреля 2026
|Италия
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|8 апреля 2026
|Мексика
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|B
|14 мая 2026
|Нидерланды
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|AL
|23 июля 2026
|Панама
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|26 декабря 2025
|Польша
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|25 сентября 2026
|Румыния
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|30 апреля 2026
|Словакия
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|12
|11 февраля 2026
|Франция
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|30 апреля 2026
|Чехия
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Сборы в мире
$6 772 362
Производство
Basque Audiovisual, Buena Pinta Media, Colosé Producciones
Другие названия
Los domingos, Sundays, Les Dimanches, Nedeľa, Neděle, Niedziele, Os Domingos