Miguel Garcés

Actor type
Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

Filmography

Genre
Year
El refugio atómico 6
El refugio atómico
Drama, Crime, Thriller 2025, Spain
Innato
Innato
Thriller, Detective 2025, Spain
Sundays 7.9
Sundays Los domingos
Drama 2025, Spain / France
20,000 Species of Bees 7.3
20,000 Species of Bees 20.000 especies de abejas
Drama 2023, Spain
