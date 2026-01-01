Menu
Miguel Garcés
Miguel Garcés
Miguel Garcés
Miguel Garcés
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero
Popular Films
7.9
Sundays
(2025)
7.3
20,000 Species of Bees
(2023)
6.0
El refugio atómico
(2025)
Filmography
Genre
All
Crime
Detective
Drama
Thriller
Year
All
2025
2023
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actor
4
6
El refugio atómico
Drama, Crime, Thriller
2025, Spain
Innato
Thriller, Detective
2025, Spain
7.9
Sundays
Los domingos
Drama
2025, Spain / France
7.3
20,000 Species of Bees
20.000 especies de abejas
Drama
2023, Spain
