Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Кристиан Стоукс
Christian Stokes
Киноафиша
Персоны
Кристиан Стоукс
Кристиан Стоукс
Christian Stokes
Дата рождения
21 февраля 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Популярные фильмы
7.3
Пять ночей с Фредди
(2023)
Фильмография Кристиан Стоукс
Жанр
Все
Ужасы
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Пять ночей с Фредди
Five Nights at Freddy's
ужасы
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере
Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов
Зачем в Матрице снимались десятки близнецов: спорим, вы не обратили на это внимания
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667