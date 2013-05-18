Меню
Артур Мэлет
Arthur Malet
Артур Мэлет
Артур Мэлет
Arthur Malet
Дата рождения
24 сентября 1927
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
18 мая 2013
Место рождения
Lee-on-the-Solent, Великобритания
Популярные фильмы
6.4
Черный котел
(1985)
Фильмография Артур Мэлет
6.4
Черный котел
The Black Cauldron
боевик, приключения, анимация
1985, США
