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Мохаммед Мансарай Mohammed Mansaray
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Мохаммед Мансарай

Mohammed Mansaray

Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Вес победы 6.4
Вес победы (2024)
Абсолютный хищник 4.9
Абсолютный хищник (2025)

Фильмография Мохаммед Мансарай

Абсолютный хищник 4.9
Абсолютный хищник The Bayou
боевик, ужасы, триллер 2025, Великобритания
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Вес победы 6.4
Вес победы The Cut
триллер 2024, США / Великобритания
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