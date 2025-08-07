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Киноафиша Фильмы Under Fire

Under Fire

Under Fire
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 августа 2025
Дата выхода
7 августа 2025 ОАЭ 18TC
Производство Voltage Pictures
Другие названия
Under Fire, Sharpshooter, Sob fogo
Режиссер
Стивен С. Миллер
Стивен С. Миллер
В ролях
Одетт Эннэйбл
Одетт Эннэйбл
Дилан Спроус
Дилан Спроус
Мэйсон Гудинг
Мэйсон Гудинг
Эмилио Ривера
Declan Michael Laird
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