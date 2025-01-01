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Анна Павлова
Анна Павлова
Киноафиша Персоны Анна Павлова

Анна Павлова

Дата рождения
12 февраля 1881
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
23 января 1931

Биография Анны Павловой

Анна Павловна Павлова — русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. Родилась 12 февраля 1881 года в Санкт-Петербурге, Российской империи.

Была прима-балериной Мариинского театра с 1906 по 1913 год, где исполнила ведущие партии в классических балетах. Училась в Императорском театральном училище, где её педагогами были выдающиеся мастера — Екатерина Вазем и Павел Гердт. Именно в Мариинском театре она начала свой творческий путь и прославилась как выразительница русской школы балета.

С 1909 года принимала участие в «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже, где с огромным успехом исполняла ключевые партии. Среди них — знаменитая хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь», поставленная для неё Михаилом Фокиным, ставшая визитной карточкой балерины и символом русской балетной школы. Участие в «Дягилевских сезонах» принесло ей международную славу.

Своими выступлениями более чем в 40 странах мира она впервые представила искусство русского балета в Латинской Америке, Индии, Австралии, Новой Зеландии и других регионах, способствуя признанию русской балетной школы на мировой сцене.

Скончалась 23 января 1931 года в Гааге, Нидерланды.

Фильмография Анны Павловой

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