Анна Павлова

Анна Павловна Павлова — русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века. Родилась 12 февраля 1881 года в Санкт-Петербурге, Российской империи.

Была прима-балериной Мариинского театра с 1906 по 1913 год, где исполнила ведущие партии в классических балетах. Училась в Императорском театральном училище, где её педагогами были выдающиеся мастера — Екатерина Вазем и Павел Гердт. Именно в Мариинском театре она начала свой творческий путь и прославилась как выразительница русской школы балета.

С 1909 года принимала участие в «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже, где с огромным успехом исполняла ключевые партии. Среди них — знаменитая хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь», поставленная для неё Михаилом Фокиным, ставшая визитной карточкой балерины и символом русской балетной школы. Участие в «Дягилевских сезонах» принесло ей международную славу.

Своими выступлениями более чем в 40 странах мира она впервые представила искусство русского балета в Латинской Америке, Индии, Австралии, Новой Зеландии и других регионах, способствуя признанию русской балетной школы на мировой сцене.

Скончалась 23 января 1931 года в Гааге, Нидерланды.