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Eliza Martirosova
Kinoafisha Persons Eliza Martirosova

Eliza Martirosova

Actor type
Voice actress

Popular Films

The Myth of Marakuda 5.4
The Myth of Marakuda (2025)
Cvetnyashki 0.0
Cvetnyashki (2021)
Kapitan Nevelskoy i zemli Chernogo drakona 0.0
Kapitan Nevelskoy i zemli Chernogo drakona (2026)

Filmography

Kapitan Nevelskoy i zemli Chernogo drakona
Kapitan Nevelskoy i zemli Chernogo drakona
Animation 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
The Myth of Marakuda 5.4
The Myth of Marakuda Marakuda
Animation 2025, Russia
Watch trailer
Cvetnyashki
Cvetnyashki
Children's, Musical 2021, Russia
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