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Eliza Martirosova
Kinoafisha
Persons
Eliza Martirosova
Eliza Martirosova
Actor type
Voice actress
Popular Films
5.4
The Myth of Marakuda
(2025)
0.0
Cvetnyashki
(2021)
0.0
Kapitan Nevelskoy i zemli Chernogo drakona
(2026)
Tickets
Filmography
Kapitan Nevelskoy i zemli Chernogo drakona
Animation
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
5.4
The Myth of Marakuda
Marakuda
Animation
2025, Russia
Watch trailer
Cvetnyashki
Children's, Musical
2021, Russia
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