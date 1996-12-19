Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Меган Пласито
Megan Placito
Киноафиша
Персоны
Меган Пласито
Меган Пласито
Megan Placito
Дата рождения
19 декабря 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Солёная тропа
(2024)
Билеты
5.7
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
(2025)
Фильмография Меган Пласито
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
2025
2024
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.7
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
Peter Pan's Neverland Nightmare
ужасы
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
Солёная тропа
The Salt Path
драма
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Билеты
Новости о Меган Пласито
Новый хоррор из вселенной «Винни-Пуха: Кровь и мед»: вышел трейлер «Питера Пэна: Кошмар в Нетландии»
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667