Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джек Глисон
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Награды и номинации Джек Глисон
Jack Gleeson
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Награды и номинации Джек Глисон
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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