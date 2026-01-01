Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Демич Александр Демич
Киноафиша Персоны Александр Демич

Александр Демич

Александр Демич

Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник

Популярные фильмы

Конь Юлий и большие скачки 6.7
Конь Юлий и большие скачки (2020)
Три богатыря и свет клином 6.4
Три богатыря и свет клином (2025)

Фильмография Александр Демич

Жанр
Год
Три богатыря и свет клином 6.4
Три богатыря и свет клином Tri bogatyrya i svet klinom
анимация, приключения, семейный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Конь Юлий и большие скачки 6.7
Конь Юлий и большие скачки Horse Julius and Big Horse Racing
анимация, детский 2020, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше