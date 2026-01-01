Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости

Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно

«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»

Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя

Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»

Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb