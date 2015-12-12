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Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer
Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer
Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
документальный
Страна
США
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
12 декабря 2015
Дата выхода
12 декабря 2015
Австралия
Производство
Jack Walsh
Другие названия
Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer, Tunded on faktid Yvonne Raineri elu, Uczucia to fakty: zycie Yvonne Rainer
Режиссер
Jack Walsh
В ролях
Yvonne Rainer
B. Ruby Rich
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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