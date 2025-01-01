Меню
Саша Гитри
Награды
Награды и номинации Саша Гитри
Sacha Guitry
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Саша Гитри
Венецианский кинофестиваль 1937
Best Foreign Screenplay
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1936
Best Foreign Film
Номинант
