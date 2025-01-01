Menu
Sacha Guitry
Awards
Awards and nominations of Sacha Guitry
Sacha Guitry
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Sacha Guitry
Venice Film Festival 1937
Best Foreign Screenplay
Winner
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1936
Best Foreign Film
Nominee
