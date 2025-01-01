Menu
Awards and nominations of Sacha Guitry

Awards and nominations of Sacha Guitry

Sacha Guitry
Awards and nominations of Sacha Guitry
Venice Film Festival 1937 Venice Film Festival 1937
Best Foreign Screenplay
Winner
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1936 Venice Film Festival 1936
Best Foreign Film
Nominee
